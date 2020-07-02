雲門舞集連續24年舉辦戶外公演，今年因疫情暫停，改和觀眾在線上相會，預計在網路上播放創辦人林懷民歷年舞作精選，包括《水月》、《行草》、《竹夢》、《松煙》、《稻禾》，以及藝術總監鄭宗龍作品《毛月亮》。

《毛月亮》是鄭宗龍2019年作品，他表示，標題「毛月亮」指的就是「月亮的光暈」，「古代人說，月暈而風，月亮出現光暈，代表要起風了，有大事發生，引發人們內心的深層恐懼。」舞作裡可看見他把科技隱喻為月暈，眾人隨著月暈現象膜拜、狂舞。

鄭宗龍表示，這波疫情讓許多計畫有了改變，團隊因此有多一點時間準備新作，「這是一個轉機，打磨作品很需要下功夫，有多一點時間準備，就有機會有更好的作品。」

林懷民歷年舞作精選和鄭宗龍的《毛月亮》，將於7月18日週六晚上8點，在國泰人壽和公共電視YouTube，以及雲門YouTube、Vimeo頻道同步播出。

(中時 )