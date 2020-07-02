家長要注意車用嬰兒座椅安全，不慎恐勒嬰致命！中市32歲賴姓男子為安撫1歲兒子，置於車內的嬰兒安全座椅睡覺，但未將安全帶綁緊並固定，就獨留男嬰離去。豈料，男嬰睡醒扭動身體導致安全椅傾斜，而被安全帶勒住頸部致死，檢察官以賴男坦承犯行，且獲家屬願意原諒，而予以緩起訴處分。

緩起訴書指出，賴男在2020年3月10日晚間8時許，發現1歲多兒子在睡前哭鬧不休，他為安撫兒子循往例，將兒子帶進停在住處庭院的休旅車內，放置在右前座的嬰兒安全座椅上，綁上安全帶，自己在旁陪伴。

賴男在晚間9時許，發現兒子已經睡著，決定自己要先進屋，但未將安全座椅綁緊，也未固定好就離開進屋，告知妻子，要將在車內安全椅上睡著的兒子抱回屋內睡覺。

沒想到，男嬰睡醒扭動身體把安全座椅弄傾斜，身體隨著往前滑動，頸部竟被安全座椅上的安全帶勒住、壓迫，造成呼吸衰竭、缺氧性腦病變，賴男遲至晚間9時40分才發現，將兒子緊急送醫，卻已傷重不治。

賴男所犯為過失致死罪，他坦承犯行、態度良好，並取得妻子及家屬原諒，檢察官認為賴男是因一時失慮才致羅刑章，而予以緩起訴起分，緩起訴期間為1年。

(中時 )