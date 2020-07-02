松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在華航空姐查驗登機證後，依序登機。（劉宗龍攝）

松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾依序通過金屬偵測門，並配合航警人員完成隨身物品安檢。（劉宗龍攝）

松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在證照查驗櫃檯接受移民官查驗證照核對身分。（劉宗龍攝）

松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加活動的一對父女開心在華航機艙內合影。（劉宗龍攝）

松山機場今（2日）舉辦「偽出國」體驗活動，參加民眾在華航空姐查驗登機證後，可以依序登機。此活動分為三個梯次進行，分別是，7月2日華航遊、7月4日長榮遊和7月7日長榮遊，時間都是從上午9時至中午12時30分左右。

參與今日「偽出國體驗」活動的民眾，需要依序通過金屬偵測門，並配合航警人員完成隨身物品安檢；並到證照查驗櫃檯接受移民官查驗證照核對身分；在華航空姐查驗登機證後，依序登機。登上飛機後，不少民眾興奮的拍照。

(中時 )