松機舉辦「偽出國體驗」活動 民眾開心登機 15:122020/07/02 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在華航空姐查驗登機證後，依序登機。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在華航空姐查驗登機證後，依序登機。（劉宗龍攝） 松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾依序通過金屬偵測門，並配合航警人員完成隨身物品安檢。（劉宗龍攝） 松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加民眾在證照查驗櫃檯接受移民官查驗證照核對身分。（劉宗龍攝） 松山機場2日舉辦「偽出國體驗」活動，參加活動的一對父女開心在華航機艙內合影。（劉宗龍攝） 松山機場今（2日）舉辦「偽出國」體驗活動，參加民眾在華航空姐查驗登機證後，可以依序登機。此活動分為三個梯次進行，分別是，7月2日華航遊、7月4日長榮遊和7月7日長榮遊，時間都是從上午9時至中午12時30分左右。 參與今日「偽出國體驗」活動的民眾，需要依序通過金屬偵測門，並配合航警人員完成隨身物品安檢；並到證照查驗櫃檯接受移民官查驗證照核對身分；在華航空姐查驗登機證後，依序登機。登上飛機後，不少民眾興奮的拍照。 (中時 ) #活動 #民眾 #出國 #體驗 #登機證 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。