53歲劉男進入社區大樓12樓電梯機房檢修電路，不慎觸電身亡。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中豐原一棟社區大樓1日中午發生電梯維修工觸電身亡意外，53歲劉男進入12樓機房維修，不慎觸電倒地，一旁兒子見狀趕緊通報119。由於大樓電梯停擺，救護人員抬著擔架，從1樓衝上12樓救人，但劉男已無生命徵象，經送往豐原醫院救治，仍宣告不治。台中市勞動檢查處要求停工，並已派員到場了解意外發生原因。

台中市消防局2日下午12時59分接獲報案，稱其父在豐原區大明路1棟社區大樓12樓機房檢修電梯線路時，不慎遭電擊倒地。豐南分隊救護人員馳抵現場，傷者已無生命徵象，由於電梯無法運轉，又加派消防人員到場協助，歷經半小時接力將傷者搬運下樓並送醫。

觸電昏迷的劉男送往衛服部豐原醫院，搶救30分鐘仍不治身亡。據了解，該社區進行為期3天的電梯維修工程，最後一天完工前發生觸電意外，台中市勞動檢查處除要求立即停工，並派員到場了解意外發生原因。

(中時 )