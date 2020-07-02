顏冰心認為張清芳雖收天價贍養費，內心還是很痛苦。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

歌壇東方不敗張清芳與「銀行投資教父」宋學仁離婚話題至今仍是外界矚目焦點，雖當事人共同發表聲明後就封口，但不少傳聞仍傳得沸沸揚揚，外傳兩人結束15年婚姻，男方不僅給了豪宅還付出天價贍養費，兩性專家顏冰心則認為張清芳心裡應該更是痛苦，指她想要的應該是人，不是錢。

顏冰心先前在《新聞挖挖哇》聊張清芳婚變，她的看法是女方過去和曹俊鴻交往10年，曹俊鴻給張清芳的評價是：「她是一個很棒的女人」，由此可以看出張清芳應該是個什麼都做到底的人，讓許多婚姻中的人看了都很感慨，她認為宋學仁應該是自律甚高的人，而張清芳生活態度比較輕鬆，兩人的差異性跟顏冰心的婚姻十分相似。

顏冰心說，看了張清芳對丈夫的描述，可以感覺到宋學仁對自己的妻子是有一定期待的，希望另一半把家打理好、把孩子照顧好，除此之外在錢的部分都可以滿足太太。如今走到離婚這步，顏冰心說：「我覺得像這種人離婚更是痛苦，因為她要的不是錢，那些房子給我沒有意義，我要的是人，我需要你的陪伴」，並強調不是兩人一起參加應酬，而是在剩下的人生有更多屬於兩人的時間，若這種觀念不一致，自然可能導致分開。

(中時電子報)