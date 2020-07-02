台北魚市場停車場車道梁柱水泥崩落、牆面龜裂嚴重。（台北市議員王浩研究室提供／張立勳台北傳真）

以上引水產馳名中外的台北魚市場，早年經檢測判定為海砂屋，甚至曾發生停車場車道不堪重負，砂石車從2樓墜落1樓意外，近來再傳出停車場車道塌陷、梁柱變形水泥崩落狀況，議員痛批市府處置治標不治本，拿民眾生命安全當兒戲。北市市場處對此回應，月底前完成車道修繕。

民眾向議員王浩陳情，台北魚市場建物有嚴重結構安全問題，最嚴重的停車場最近出現樓板塌陷、梁柱變形及水泥崩落情。經現勘發現，不僅車道問題，停車場1樓至3樓也有混凝土剝落及牆面下陷、龜裂，市府已緊急封閉車道。

王浩指出，市場完工至今已有32年歷史，長時間經重物壓迫與用水沖刷，早已造成結構破壞，2006年建築檢測報告顯示氯離子含量平均每立方公尺0.38公斤，超過每立方公尺0.3公斤的基準，市府卻無視結構問題，僅調整進駐廠商配重。

他表示，2015年市場曾發生停車場車道不堪負荷，導致砂石車從2樓墜落至1樓地面，事發後不過短短5年，卻又傳出類似情況，痛批市府處置治標不治本，拿民眾生命安全當兒戲。

對此，市場處長陳庭輝回應，車道目前暫時封閉展開修繕，預計月底前完工，廠商也僅能透過電梯送貨，造成不便感到抱歉，另建物結構已完成補強。

(中時 )