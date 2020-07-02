政府三倍振興券預購熱烈，估計國旅消費熱潮將隨著振興券於7月中發放啟動！裕隆集團旗下格上租車支持振興政策，打出「防疫有成、振興加乘」，包括國內租車、旅遊包車祭出暑假期間用車，可享現場折價、租車打折、再送抵用券的超值回饋，讓振興優惠放大三倍，要讓消費者手上的振興券「具體有感」！

格上租車發言人賴信宏表示，國內疫情趨緩，端午連假期間顯見報復性出遊人潮湧現，包括門市租車及旅遊包車預約率均有顯著提升，因應7月中旬三倍振興券發放，正值暑假旺季啟動，格上租車除了希望服務消費者的暑假出遊需求，也特地將租車抵用券使用效期延長至年底，讓消費者能彈性運用，滿足平日、假日出遊的需求。

7月中三倍振興券就將上路，為方便使用綁定信用卡及紙本振興券的消費者，格上租車門市打出「FUN瘋玩台灣」的暑期振興專案，即日起至8月底，除承租1日以上，現場享平日6折、假日7折的折扣優惠，還有單筆消費滿1000元，即送1200元租車抵用券雙重優惠，使用期限至年底。而除門市租車外，格上的國旅包車也啟動「振心品台灣」的優質旅遊包車優惠，至9月6日前，3小時的包車服務，現折1000元，該項措施也可使用紙本振興券付款。

(中時 )