竹湖暐順麗緻文旅配合政府「安心旅遊國旅補助方案」，以及「振興三倍券」，推出「振興國旅．一泊一食住房專案」，7月15日至8月31日，不分平假日，豪華雙人房每晚只要NT$3,000(原價每晚NT$9,900)，下殺3折優惠，凡持3,000元振興券不須加價，即可0元入住，另外再享有自助式早餐或午餐或晚餐(三擇一)，再加贈3000元餐飲與住宿抵用券。

相當於民眾出1,000元、政府出2,000元，暐順麗緻再加碼3,000元，讓1,000元變6,000元、三倍券變六倍券。家庭出遊也不必擔心，12坪四人家庭房優惠價格NT $4,999 (原價每晚NT$13,200)，優惠下殺至2.6折，凡持3,000元振興券再加價1,999元即可入住，此外還可再搭配安心旅遊補助優惠，每房可折抵1,000元，相當於僅需再支付999元，即可入住原價13,200元的家庭房，趁著美好的夏日時光，安心出遊在星級飯店好好享受一番。

暐順麗緻再加碼3,000元現金抵用券，可於下次入住時抵用房費1000元，使用期限至今年年底，另外在假期期間提供餐飲抵用券2000元，至中、西餐廳用餐，或馥麗坊購買手工麵包及糕點，皆可當下折抵使用。

暐順麗緻市場傳播部副理趙歆宜表示，期望藉由加碼現金抵用券活動鼓勵消費，讓大家在安心旅遊期間也能有效帶動國旅景氣。

(工商 )