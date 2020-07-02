佩甄2日出席行政院農委會「台灣農產嘉年華plus-滿500送100」網路購物活動開跑記者會。她前陣子因疫情搗亂，工作銳減，損失估計超過7位數，「今天是近半年第一場活動，上半年活動全取消，連春酒也無，每天努力運動、打高爾夫球，整個人變精壯，還瘦了2公斤」。她現在手上2節目《風水！有關係》及《媽媽好神之俗女家務事》，透露主持5年的《姐姐當家》已轉交主持棒，「舊的不去新的不來，以後可能主持婆婆當家，畢竟多年媳婦熬成婆」。

佩甄老公王祚軒原先大陸、台灣兩頭跑，因疫情緣故，目前留在台灣，夫妻也多了許多時間相處，「大陸現在收入是零，沒有醫生過去，但還是得付員工薪水」。連原定摩洛哥、杜拜旅遊行程也通通取消，她笑說：「不出國也好，真的省很多錢，不然我們兩個去歐洲一趟，機票加住宿等等花費就要百萬，剛好省下來。」

佩甄（左）與老公感情甜蜜。（資料照片）

雖然無法帶著一雙讀國小的兒女出國走透透，但她也為孩子計畫好七月去墾丁玩，「他們不知道媽媽拍過電影《海角七號》，那天播出老公特別叫他們看，結果等好久都沒看到我，女兒還對其中一幕我端茶露胸的鏡頭感嘆：『媽咪我覺得有點太露。』如果不是我講，他們還認不出是我」。她為重回電影拍攝地夏都飯店感到興奮，笑稱孩子很無感。至於還為小孩安排什麼暑假活動，她表示本來幫兒子安排一周桌遊活動，但兒子聞言崩潰大哭，讓她相當難過，現場也忍不住眼眶泛淚，「覺得孩子很可憐，後來幫他安排了兩周桌遊活動」。

(中時 )