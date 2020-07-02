明新科大辦理「運動i台灣－新竹縣水域運動體驗營」，邀請民眾在室內泳池體驗各項水域運動。（莊旻靜攝）

室內泳池消暑不怕曬！明新科技大學運動管理系承辦新竹縣府「運動i台灣計畫－新竹縣水域運動體驗營」，即日起分成4天、8梯次，利用校內游泳池，邀請民眾體驗單人獨木舟、雙人獨木舟、SUP及風浪板等水上運動，僅需支付入場費100元，目前僅剩7月3日還有名額，周末已額滿。

明新科大運管系副教授黎正評表示，夏季戶外運動最熱門即為戲水及游泳，獨木舟、SUP為近年熱門水域運動，「運動i台灣－新竹縣水域活動體驗營」，帶領民眾認識這些水域運動，也講求安全，在室內泳池環境單純，也適合親子共同參與。

體驗營內容包含單人獨木舟、雙人獨木舟、SUP及風浪板體驗，還有水上安全與救生教育宣導，帶領活動的教練均有專業證照，並有運管系學生協助教學，全程投保平安險，為了確保安全，活動還有護理師、救生員待命。

「運動i台灣－新竹縣水域運動體驗營」活動免費，僅需支付游泳池入場費每人100元，運管系每年辦理「運動i台灣計畫」的水域活動體驗都受到熱烈歡迎與回響，今年擴大辦理的場次到8梯次，歡迎對水域活動有興趣的民眾與親子共襄盛舉。

(中時 )