高雄市長補選呈現藍綠白「三腳督」局面，近來各項民調皆指出，民進黨參選人陳其邁大贏對手，對此他表示實際投票結果出來或許會不一樣，8月15日才是最後一哩路。今（2）日最新民調出爐，結果顯示李眉蓁落後陳其邁30%以上，其中還有2018年投給韓國瑜的選民，在此次高雄補選中，傾向支持陳其邁。

針對高雄市長補選，《TVBS》最新民調結果顯示，54%選民支持民進黨陳其邁，22%支持國民黨李眉蓁，5%支持民眾黨吳益政，而有19%未表態。

其中值得注意的是，2018年高雄市長選舉時，投給韓國瑜的選民，有53%仍選擇繼續支持國民黨參選人李眉蓁，但29%則傾向支持民進黨陳其邁，另有12%還未決定。

而在2018年投給陳其邁的選民當中，有91%的人表示仍會投給陳其邁。另外，投同意罷免韓國瑜的選民中，有88%的人會支持陳其邁，1%投李眉蓁，3%投吳益政，8%尚未決定。

此次調查時間為6月29日至7月1日，對象為20歲以上高雄市民，有效樣本953位，信心水準95%、抽樣誤差為±3.2個百分點。

高雄市長補選參選人：民進黨陳其邁（左起）、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政。（合成圖／中時資料照）

(中時電子報)