今天是明監國魯王403周年冥誕祭典，金門各界在太武山魯王墓靈前致祭，追思流寓海島常懷故國，最終長眠異鄉的「番薯王」。（楊詩傳提供）

魯王壙誌在2011年獲中央公告指定為國寶，2017年重返金門原件特展。（李金生攝）。

明監國魯王朱以海遷葬後，長眠於金門太武山麓。（李金生攝）

今天是明監國魯王403周年冥誕祭典，金門各界在太武山魯王墓靈前致祭，追思流寓海島常懷故國，最終長眠異鄉的「番薯王」。

楊鎮浯縣長因公赴台，年度祭典由副縣長黃怡凱主持，金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧與縣府暨所屬機關單位主管與祭，全程依循古禮，場面莊嚴隆重。

明太祖朱元璋第10世孫魯王朱以海，在清兵入關後曾於紹興監國，後輾轉於1652年登金門島，最後因哮喘薨於金門。因當時「風聲鶴唳不敢停襯」密葬於古崗湖附近。迄1959年8月20日駐軍第58師構工意外發現真塚，趕緊逐級回報金防部司令官劉安祺。同年，先總統蔣公巡視金門親臨查看，指示妥為安葬，1963年遷葬於太武山麓現地。

當年，魯王墓中發現「皇明監國魯王壙誌」，載明魯王因哮喘病薨逝，胡適據以撰文洗刷清史說鄭成功「沉魯王於海」的300年歷史冤屈，而壙誌也隨當年一起出土的永曆通寶、方磚、瓷碗等古物，由戰地政務委員會移交國立歷史博物館永久典藏。

2011年國立歷史博物館以魯王壙誌釐清鄭成功退守東南小島，以台灣為據點反清復明，對台灣南明史的研究具有高度歷史價值，提報中央公告指定為國寶，成為該館6萬多件文物中，僅有的5件國寶之一。

2017年6月9日，適逢魯王朱以海400年冥誕，國立歷史博館同意讓國寶重返金門，在金門文化園區歷史民俗博物館特展原件，並以3D列印 1：1 大小比例，外觀線條與原作擬真的複製壙誌，提供金門文化園區歷史民俗館永久展示。

地方相傳流寓金門8年的魯王朱以海，因當年米糧供應不及，經常以土產番薯果腹，因此在民間又有「蕃薯王」的說法，一段鄉野傳說為大明宗室寄寓海島，平添許多思古懷想。

(中時 )