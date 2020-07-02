前高雄市長韓國瑜遭罷免後，目前持續沉澱中。「貼紙哥」黃建豪認為，現在沒有韓粉，就是回歸討厭民進黨的那股民怨，各自進行群眾運動。至於會不會期待韓選黨主席？黃建豪說韓太早出來不好，不希望韓的政治能量太早被利用，或許沉潛時間兩年到四年也不為過。

韓國瑜罷免案日前過關，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜。對於遭罷免，韓表示「感謝市民給我機會、感謝團隊的努力，也遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人」。據《中評社》報導，黃建豪被問及，會期待韓國瑜選黨主席？他說若國民黨的基本架構與本質沒有改變，韓當選也沒意義。此外，黃說韓太早出也不好，不希望韓的政治能量太早被利用，遭罷免後還一直被民進黨持續打，政治能量一直被利用，甚至誰站出來反對民進黨就被扣上韓粉。他說韓或許沉潛時間兩年到四年也不為過，一直被消費也不妥。

日前藍委突襲占領立法院議場，黃建豪、「杏仁哥」吳育全以及陳清茂在立院外聲援，是否怕被貼上標籤？黃坦言一切都是各自的行動，「現在也沒有所謂韓粉了」。

(中時電子報)