黃塗德今天受訪表示自己承受莫大冤屈，目前提新證據聲請再審、停止刑罰成功，再審仍在審理中。（張亦惠攝）

黃塗德2日捐贈災情勘查車、住警器及防毒面具給六腳義消分隊，希望回饋鄉里。（張亦惠攝）

嘉邑行善團創團長黃塗德過去被指控性侵2名少女，台南高分院二審判刑10年，黃男去年底上訴，今年2月再以新事證聲請再審並停止刑罰，目前再審審理中。黃塗德2日捐贈災情勘查車、住警器及防毒面具給六腳義消分隊，對於犯行的部分，黃塗德說自己遭受「莫大冤屈」再審交付的證據讓他很有信心能洗刷冤屈。

黃塗德是嘉縣六腳鄉人，得知家鄉義消設備老舊，2日捐贈情勘查車、住警器及防毒面具給六腳義消分隊，對於案情黃塗德喊冤表示，自己絕無性侵少女，是有心人士故意陷害，做夢也沒想到自己會被判刑，曾有過自殺念頭，幸有家人相信他、支持他，才能走到今天，也是秉持持續回饋鄉里、做公益的心情才會出席今天的活動。

黃塗德說，在刑罰執行前，因陷害他的人中有人良心發現，才得以拿到關鍵證據，讓他聲請再審、停止刑罰成功，目前案件尚在審理中，非常有自信能洗刷冤屈，黃的兒子也表示，家人跟爸爸朝夕相處，相信爸爸，自己也因此選擇就讀法律系。

黃塗德是雲林斗六太昊殿的創辦人也是嘉邑行善團創團團長，因涉及性侵女學員，一審以1罪1罰判刑346年、合併執行30年，二審時台南高分院以證據不足，依對少年強制性交罪與強制性交罪改判黃74年6個月徒刑，合併執行10年，黃塗德不服上訴，駁回部分上訴，判刑確定，部分發回台南高分院更審。

黃塗德後來取得關鍵錄音，向台南高分院聲請再審，今年2月20日台南高分院裁定開始再審、停止刑罰，裁定書內容指出，因發現2位被害人與丙曾共同討論如何偽稱受到黃塗德性侵害、如何構陷他，丙也立下宣誓書證明該錄音為真，為新事證，因此台南高分院裁定開始再審並停止刑罰。

(中時 )