男子陳韋傑犯案後還故佈疑陣，企圖營造與自己無關的假象，全部遭檢警一一破解，發現他以小聰明誤導辦案。（報系資料照／李文正台北傳真）

男子陳韋傑因不滿女友提出分手，教唆張家豪趁蔡女、蔡父開庭結束後潑酸，導致蔡女一度命危，犯案張男隨即由李育龍開車接應，士林地院今宣判，依共同犯重傷害罪判處陳有期徒刑9年、張男有期徒刑7年、李男有期徒刑6年，另外共同犯誣告罪的部分，陳判處有期徒刑6月。

26歲陳韋傑與23歲蔡姓前女友間有感情糾紛，雙方有傷害罪的官司訴訟，陳得知蔡女與蔡父去年9月12日下午要到士林地檢署開庭，隨即教唆張男到場等候，並允諾給50萬跑路費，並交給他快遞公司的衣服、工具，犯案後隨即逃逸掩蓋犯行。

案發當天下午4點多，張在士林地檢署旁的巷弄內，見蔡女步出偵查大樓，與父親要到旁邊巷弄上車離開，隨即以強酸潑灑在蔡女頭部、背部，造成蔡女2人身體多處灼傷，張逃逸後因遲遲等不到陳匯款，因而向警方供出所有細節。

檢警還查出，陳為了故佈疑陣，還假裝被人狹持，逼迫傳訊恐嚇蔡女，刻意營造自己也是被害人假象，還搗毀自己的機車，栽贓給蔡女主謀，檢警調查後一併起訴，法院則以誣告罪判處陳男以及共犯廖女。

(中時 )