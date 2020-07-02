雲林縣長張麗善（左三）與縣議員賴淑娞（左一）、周秀月（左二）、文觀處長陳璧君（右三）、縣議員林岳璋（右一）與蘇于珊（右二）等人丟骰子比點數，象徵點數多的人可得汽車。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左）力邀國人遊雲林抽汽車。（許素惠攝）

劍湖山世界園區推出買7、8月水陸雙月票，平均每天入園只要14元。（劍湖山世界提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣府搶振興三倍券商機送很大，只要在雲林消費滿2000元，就能抽汽車，送整棵咖啡樹，有業者甚至自行推出抽價值近200萬元的賓士汽車，縣長張麗善強調，雲林很大方送很大，也希望中央能多關愛資源相對少的雲林，不要獨惠原本觀光資源就多的縣市。

縣長張麗善指出，縣府去年祭出「遊雲林抽汽車」，成功吸引遊客蒞縣住宿，住房數逾2萬5000間，成效良好，此次配合中央振興觀光方案，升級為「遊雲林抽汽車送農場」，大幅放寬抽獎資格，鼓吹使用振興券入住，享受慢遊雲林的美好。

張麗善並向中央喊話，現有各國家風景區資源本來就比較多，應排除在中央加碼政策之外，雲林資源相對少，希望中央不要分顏色，應給予更多的關愛。

文化觀光處長陳璧君說，「遊雲林抽汽車送農場」也納入振興三倍券，7月1日起至10月31日止，只要入住於雲林縣合法旅宿，7月15日至10月31日開放三倍券消費及回饋，憑累計滿2000元發票或收據至「遊雲林抽汽車送農場」活動網站登打相關資訊，即可參加抽獎，每人最多抽2次，預計11月25日抽獎。

幸福翔綺西螺麻糬大王下重本，推出「幸福10年翔綺你-感恩抽賓士周周有獎」活動，即日起消費累計滿3360元，即可抽賓士。古坑台灣咖啡莊園TGC也提供咖啡樹，董事長徐貽鴻說明，限額10人，每名可契作1棵，每棵咖啡樹的產量約為1公斤生豆，換算成烘好的咖啡豆約為1.5磅，價值約3000元。麥寮晁陽太陽能農場則提供10個，每名可獲得約6坪農場4個月紅藜契作合約。

三好國際酒店及劍湖山度假大飯店也推出超好康的住房及餐飲優惠，劍湖山世界園區未滿19歲者免費入園，業者推出購買7月和8月的水陸雙月票，只要現場門票加99元，即798元，每天入園平均14元起。

(中時 )