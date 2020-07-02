免出國，也想吃到異國美味！7-ELEVEN今（2）宣布「泰國季」即日起登場，主打三款泰國主廚指導的道地泰式料理，有泰式打拋豬便當、泰式打拋雞拌麵，還有冷凍新品蟹肉香米炒飯；並同步展開門市「泰國季」主題落地架，精選超過10款人氣泰國零食及獨家新品，還有生活美食誌「泰好味」專區等，多項泰式系列商品挑動消費者味蕾，預計帶動相關類別業績成長一成以上。

7-ELEVEN觀察發現，19～35歲的消費者對於泰式料理接受度高，例如店裡最受歡迎的泰式綠咖哩飯，每年熱銷300萬份，單品創造2億元以上業績，不僅是2018年起網友激推超商必吃美食之一，堪稱隱藏菜單之王。

7-ELEVEN表示，為了讓消費者可以就近享用到「泰」美味料理，7-ELEVEN嚴選泰式餐廳最受歡迎的菜單，推出由泰國主廚指導的泰式打拋豬便當、泰式打拋雞拌麵，使用泰國直輸醬汁、夏天吃起來香辣超涮嘴；另外還有冷凍新品蟹肉香米炒飯，以泰國香米搭配蟹肉拌炒，米飯粒粒分明又可吃到蟹肉的鮮甜味，讓消費者到7-ELEVEN隨時隨地可輕鬆享受專門店風味。

此外，7-ELEVEN指出，近期也觀察到異國零食在海外旅遊限制的情況下，較以往更受到消費者青睞，看好此趨勢，即日起在門市展開「泰國季」主題落地架，精選超過10款人氣泰國零食及引進獨家新品，7月13日起加碼推出指定商品第2件6折、2件49折、買一送一等優惠活動。

7-ELEVEN表示，精選「泰國季」主題落地架商品，包括泰國頭等艙梅子、泰國大哥雞汁味花生豆、LittleFarm麵包餅乾隨手包、泰國MAMA OK鹹蛋乾拌麵等，皆是泰國當地熱銷的經典口味；隨著氣溫持續飆高，小七也推薦兩款消暑冰品，泰國Ize Coco經典椰子冰淇淋、泰國Ize Coco經典泰奶冰淇淋，外觀椰殼造型是海邊曬美照的必備單品，免出國就能嚐到最道地的泰國零食、泡麵和冰品。

另外，7-ELEVEN生活美食誌也規劃「泰好味」專區，首推台北人氣早餐店真芳的泰式打拋豬肉三明治，由主廚特調泰式打拋豬搭配起司、蛋皮，此口味僅在真芳本店快閃活動中限量推出，是粉絲敲碗希望重現的絕佳好滋味，僅在7-ELEVEN獨家販售；還有泰國當地低溫急速冷凍的金枕頭榴槤以及網路人氣美食皇宮月亮蝦餅。

不僅如此，7-ELEVEN表示，懶得出門也想吃到異國風味，動動手指就能寄到家，7-ELEVEN線上購物中心推薦泰國超商熱銷的泰青農場香脆小米果，100％採用泰國在地長糯米製成小米餅，還有人氣伴手禮泰國瑪努拉特大包蝦片及泰國瑪努拉螃蟹風味片，免出國都買得到！

(工商 )