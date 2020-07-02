今日是大聯盟「春訓2.0」報到日，紅襪隊在官方推特與臉書釋出一系列球員便服照片，其中被列入60人名單的台灣選手林子偉也不缺席，他身著輕便戴著帽子、口罩現身芬威球場。

從春天等到夏天，大聯盟開幕日終於有眉目了，今日為各隊報到日，主要用來測試新冠肺炎檢測，以及了解各項健康協議，正式的「夏訓」則要等到周五開始，目前紅襪隊沒有球員因為健康疑慮選擇退賽，從照片上來看，雖然球員都戴著口罩，不過仍能看出大家對於能再次回到球場感到興奮。

大聯盟預計於美國時間7月23日開幕，賽程縮短至60場，今日紅襪也分享球員向球隊報到的照片，林子偉穿著紅色T恤、藍色帽子，並戴著口罩輕鬆漫步。此外，紅襪球團也捕捉到外野手小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）騎著滑板車、頂級新秀查維茲（Michael Chavis）牽著狗，還被拍到踩著雀躍的步伐，投手巴恩斯(Matt Barnes)則是最有特色，帶著印上「32」背號的口罩現身。

林子偉與張育成、江少慶、黃暐傑等人一同被列入球隊60人名單，他們要在春訓爭取好表現，以進入開季30人名單，而根據大聯盟官網的紅襪先發陣容預測，林子偉並不在上頭，不過以林子偉內、外野皆可守備的優勢，將成為最好運用的板凳球員。

頂級新秀查維茲（Michael Chavis）牽著狗還被拍到踩著雀躍的步伐。（截自紅襪官方臉書）

投手巴恩斯則是最有特色，帶著印上「32」背號的口罩現身。（截自紅襪官方臉書）

(中時 )