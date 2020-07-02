振興三倍券將於7月15日開放使用，考量三倍券可購買台鐵車票，但為避免退票套現漏洞，台鐵局初步規劃，若持紙本三倍券購買車票，為避免兌現，不提供退票服務，但可免手續費換票1次。台鐵局表示，目前相關規劃已報交通部，後續待核定後就能對外公布，讓民眾清楚相關使用限制。

三倍券可用於車票、住宿及旅遊等，日前有網友發布「鐵道迷的套利公式」，聲稱用三倍券購買台鐵車票，再到窗口辦理退票，扣除成本，可拿回現金1940元。

為避免民眾拿三倍券套利，套現，台鐵局初步規劃，使用紙本三倍券購買車票，即便搭配現金，也不能退票，只能免手續費換票1次，且最遲須於當車次開車前30分鐘辦理；換票原則與現行規定相同，起訖站、乘車區間不變，對號列車間不同車種可以變更。若是使用電子三倍券，不論是行動支付、信用卡等，則可退票，怎麼支付就怎麼退。

另外，高鐵公司表示，正依三倍券使用規範： 不兌現、不退錢、不找零，制定相關使用規範。

(中時 )