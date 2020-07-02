已故28歲南韓女星具荷拉，生前曾與前男友崔鐘範爆出互毆風波，還遭到對方已性愛影片威脅引起大眾熱烈討論。近日最終判決結果出爐，引起廣大民眾的不滿，認為法官的判決實在太輕。
由女團KRAR出身的具荷拉，因不堪社會輿論壓力與憂鬱症等疾病纏身，去年11/24於家中身亡。而她生前不僅遭到前男友崔鐘範毆打，對方還以非法拍攝的性愛影片威脅，令她重創事業身心俱疲，以違反性暴力特例法、破壞財物罪及恐嚇等罪起訴崔鐘範。
去年8月原本已被判處有期徒刑一年半、緩刑三年，崔鐘範感到不服提出上訴，事後他還開起派對絲毫沒有悔改之意。今年7/2再度二審宣判有期徒刑一年並當場被捕，終於還給具荷拉一個公道，但不少人直言「判刑實在太輕」、「做那麼多壞事竟只關一年？」、「一條命只值一年？」引發眾怒。
另外，具荷拉離世後突然出現爭取遺產的生母，也在7/1遭到具荷拉哥哥具浩仁控告正式開庭，雖具荷拉的母親只透過律師代為出庭，但具荷拉的哥哥不僅找來了她生前的友人、親戚，還請來了KARA另一位成員姜智英的父母擔任證人，希望能為妹妹討回生前母親一直沒有支付的贍養費及遺產，受到廣大民眾的支持並期待判決會有好結果。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。