板橋重慶里的巨型彩繪牆讓人驚艷。（王揚傑攝）

新北市板橋重慶里長許鳳霞為美化鄰里環境，創造社區新面貌，利用靠近忠孝公園的數棟老舊公寓製作大型彩繪牆面，並以認養概念，向民代爭取經費，第一面由立委羅致政認養的彩繪牆，已由國際級設計師、也是板橋在地藝文工作者「Ano塗鴉阿諾2.0 」設計並彩繪完成，從遠處就能觀賞到的高聳彩繪牆，讓每位路過的民眾驚艷。

許鳳霞表示，超大彩繪牆鄰近忠孝公園、仁愛公園，目前已先完成一面，未來會陸續彩繪隔壁的兩面老舊牆面，並且會請到不同的設計師，設計不一樣風格的彩繪牆，將巨型彩繪牆塑造成打卡新熱點，打響重慶里的知名度。

羅致政表示，許鳳霞里長和他討論後，他義不容辭積極尋找企業贊助，並邀請知名藝術工作者「Ano塗鴉阿諾2.0」進行設計、彩繪，將夢幻家園、友善動物等概念融入圖畫中，讓里民能夠感受到濃濃的幸福感，明（3日）晚7時還有正式啟用的燈光音樂秀，歡迎板橋鄉親一同來欣賞。

(中時 )