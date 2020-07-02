行政院長蘇貞昌推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，紙本部分從1日起預購，可於15日起領取與消費。而消費券預購第二天，過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇，則在臉書發文寫下，「我不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？」

三倍券有實體紙本券與3種數位券，實體紙本券可上三倍券官網或前往4大超商預訂，數位券分則可以線上綁定使用方式，截至今(2日)上午11時，申請人數突破200萬，達216.7萬，其中預購紙本券的人數約139.3萬。

針對三倍券的領取方式，李明璇則批，三倍券？明明就只有兩千，「如果政府發3000塊這麼心不甘情不願，那麼直接匯給人民2000塊，照理說一定不難」，可是卻還要大家先花一千元現金「搞預購」，這個政府到底是在紓困，還是在辦百貨年中慶賺老百姓的錢？

李明璇進一步說，而且，年初就爆發疫情，年中才開始紓困振興，許多商家公司都已經奄奄一息了，能救為什麼不早點救？可惜執政者早已與「為民服務的初衷」背道而馳，「別以為你們的權力是牢不可破，人民一旦覺醒，你們根本不堪一擊。」

最後，李明璇話鋒一轉，也說自己要吃吃冰消消火氣，更附上一張吃冰照片。而貼文曝光後，也引起網友討論，有人也認同地說「有年輕人都嫌煩了」、「無言以對了這個執政黨，實在是讓人很痛心的」、「不辛苦不辛苦，看見美美的明璇，所有的辛苦都沒有了」。

(中時電子報)