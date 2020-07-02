「酒測權益宣讀語音模組輔助器」有3種模式，可依不同清況宣讀不同法條內容及程序。（苗栗縣局交通隊提供／謝明俊苗栗傳真）

警方在執行酒測勤務時，經常發生受測民眾質疑法律依據及拒測等情況，因相關法律條文內容相當多，苗栗縣警局因而自行研發國內首套「酒測權益宣讀語音模組輔助器」可協助員警避免宣讀法條出錯，並減少執勤分心，維護民眾權益。

苗栗縣警局在檢討歷來執行酒測勤務時，常因要對受測民眾進行檢測，還要宣讀所觸法條，常因口誤或是缺漏，造成執行中瑕疵，影響行政訴訟或刑事判決，交通隊長林炎巨因而召集隊上幹部研商解決方案，決定自行研發「酒測權益宣讀語音模組輔助器」並獲得局長翁群能同意，尋找廠商協助生產。

這套輔助器共生產147台，目前已逐步發放至各分局、派出所，與酒測器一起併置供出勤使用，輔助器內建語音，是由交通隊女同仁負責錄製，以女聲宣讀比較能降緩受測民眾情緒。

由於違反測駕所觸及的法條依情節不同而有所不同，因此「酒測權益宣讀語音模組輔助器」內建3種執行模式，包括酒測值0.25以下未達觸犯公共危險罪嫌、酒測值超過0.25已觸公共危險罪嫌、以及拒絕酒測者等3種情況。

當員警在執行酒測勤務時，一旦發現需進行酒測時，就可啟動輔助器，依情況對受測民眾宣讀法條內容及相關程序，藉以告知民眾本身權益及法定程序，加快酒測作業，並可避免員警因執勤分心造成口誤及遺漏標準作業程序，影響到後續行政訴訟或刑事判決。

苗栗縣警局長翁群能對於同仁主動研發協勤輔具，表示肯定，因應新冠肺炎，這項輔具可以減少員警與民眾近距離交談，降低染疫可能性，有效保護執勤同仁與民眾安全。

(中時 )