伊能靜近來上實境節目《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，不過評論香港已故天后梅艷芳「很慘」，遭留言砲轟，雖然已經發文認錯，但多數網友仍不買帳，對此女性主義作家楊索更是發文砲轟。

伊能靜失言評論梅艷芳引發軒然大波，對此女性主義作家楊索表示梅艷芳即便逝世多年仍是演藝圈大姊大，生前不僅號召海內外群星演唱挺民運，六四後還無畏被大陸封殺，參與營救的黃雀行動，俠義熱腸的性格令人緬懷，話鋒一轉提到伊能靜，嘲諷她是「假掰、假仙、假文青」，雖然在演藝圈混得不錯卻少有好評，根本無法拿來和梅艷芳相提並論，怒斥：「丟台灣人的臉哪」。

日前大陸演藝知情人士爆料伊能靜玻璃心、自戀狂，沒把工作人員當人尊重，消息曝光引發各界熱議，對此資深經紀人陳孝志也跳出來直指伊能靜「並非是個感恩的人」，更感嘆：「該還原真相的還是要還原真相」，也讓伊能靜形象一夕之間跌入谷底。

(中時電子報)