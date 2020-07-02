黃正音今年桃花不斷，剛掰了鬼班長，尹賢旻和徐志焄爭先恐後搶當黃正音的「前任」？隨著《雙甲路邊攤》熱播完結，黃正音討論度提高，觀眾對《他就是那傢伙》更加期待，兩齣戲都讓黃正音進入了前世輪迴，一個與鬼班長有500年的虐戀；另一個因不幸的「三世姻緣」，讓她堅持不婚。

《他就是那傢伙》講述「不婚」和「前世」有關的愛情防禦羅曼史，徐玄珠（黃正音 飾）的工作能力，讓製藥公司代表黃志宇（尹賢旻 飾）曾經想挖角，不同的工作性質，是怎麼樣的緣分牽引著兩人相遇？連與玄珠一起長大的年下漫畫家朴道謙（徐志焄 飾）也產生危機感，兩個男人單獨相處時，因咖啡所有權爭執，黃志宇卻意有所指地說「咖啡原本就是我的」，替此劇埋下一個疑點。

不僅如此，對感情有獨到見解的徐玄珠說道：「聽說第一眼就被強烈吸引的不會是好的姻緣，因為綑綁著兩人的線已經鬆開了。」黃志宇誠摯回答：「斷掉的姻緣，再次連結起來不就好了。」引人好奇黃志宇難道就是徐玄珠前世的「那傢伙」嗎？

黃正音表示：「徐玄珠這個角色很有魅力，當她下定決心不婚的過程中有很多故事可以引起觀眾共鳴，尤其重新定義結婚和家庭的觀念、對永恆愛情的看法，這也是她出演的契機。」《他就是那傢伙》將於7月9日起，每周四、五，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定7月18日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。8月10日起，平日晚間七點，在MOD354頻道《龍華影劇台》播出。

(中時電子報)