繼20幾年前到沖繩錄《黃金傳奇》，陳孝萱多年首度錄外景節目，她日前受邀跟著《飢餓遊戲》南下高雄，一現身立馬被當成女神，孫協志熱烈歡迎，「我年輕時候的女神，願意來節目是我們的福氣」。她不擔心遊戲規定禁食12小時，「我覺得還好，因為前幾個月去跑馬拉松，每次訓練跑步時，發現我跑完步反而不會很想要進食」。也因有練跑，她整天外景體力也能負荷。

陳孝萱表示：「這次玩下來，覺得自己體力好像又比年輕時更好，這幾年有帶小孩的關係，要配合小孩，所以體力各方面狀況，有維持在一定的狀態。」玩起遊戲她技巧十足，有一關必須尋找被敵隊藏起來的香蕉，她連藏衛生紙盒也能找到，當天在戶外來回奔跑，她也不覺得累，「錄完一整天，覺得還蠻有趣的，就連錄影過程遇到下雨，淋雨闖關也覺得是特別經驗」。她不光跑，還得上下樓梯，「上上下下那個階梯有點擔心會滑倒，幸好沒有，不然我應該可以更快。」

陳孝萱（右）與許孟哲認真玩遊戲。（中視提供）

陳孝萱首登《飢餓》似乎頗有新手運，旺到連孫協志都說：「通常這麼旺就是娶妻前生子後。」陳孝萱笑回：「我生很久了，兒子都14歲了。」她坦言因疫情有段時間沒有正常工作，但她加入公益協會日子依舊忙碌，包含練跑、參加講座以及幫公益平台影片拍攝等，非常充實。兒子鐵弟在英國念書，2月時她才到國外看他，因疫情緣故他3月中回台，「那時還陪他居家檢疫」。回想那時除了睡覺，因兩人吃飯地點得分開，她幾乎一整天都在廚房弄三餐。被問到短期內還想再來《飢餓》挑戰？她秒答：「可以。」《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出、隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )