新冠肺炎重創各產業，連帶也使各社福團體捐款銳減，包括民眾的小額捐款、企業捐款等都下降許多，經濟部的「三倍券」政策，開放民眾可以直接捐贈紙本三倍券，或是選擇綁定信用卡時可以選擇把回饋的2000元直接捐贈給社福團體，但社福團體也提醒捐款人，若使用信用卡線上捐款給社福團體是無法計入3000元的消費額度內。

據目前行政院提供的捐贈社福團體的方式，包括直接捐贈紙本券或是綁定電子票證、信用卡等方式時填入愛心碼，政府會再幫民眾把退回來的2000元捐贈給社福團體。

但有民眾表示，那是否可以三倍券綁定信用卡、選擇捐出2000元，後續再透過線上捐款3000元，如再加計政府提供的2000元，社福團體即可收到5000元的捐款嗎？

社福團體指出，由於線上直接捐款未計入3000元的消費額度內，因此，要再額外如在實體通路消費3000元，社福團體才能收到振興券的款項，還有社福團體等為此特地申請實體刷卡機，歡迎民眾直接到基金會刷卡捐款。因此，多數社福團體表示，為了避免民眾遭遇類似困難，民眾也可以選擇捐出紙本三倍券，問題較為單純，也能協助弱勢族群度過難關。

也有社福團體表示，將持續爭取把線上捐款納入網購白名單中，否則僅限實體信用卡捐款才納入3000元額度計算，對各地的中小型社福團體、據點等較難達成。

(中時 )