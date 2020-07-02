攤商向市議員藍敏煌（左）抱怨市府配套措施不足，攤商將何去何從。（許家寧攝）

富貴市場3樓現有18戶向市府租賃居住，8月底租約到期後將封樓遷出。（許家寧攝）

基隆富貴市場建築老舊、頂樓鋼筋暴露，近來又傳出水泥掉落，險砸路人，市府委託建築師鑑定為海砂屋，研判有立即危險性，公告9月起將「封樓」停止使用，攤商得知後相當憂心，直呼在這裡賣了3、40年，盼能暫緩改建、遷移，不然就快活不下去了！

市議員藍敏煌表示，富貴市場為4層樓建築，迄今使用近50年，早期為哨船頭最熱鬧的市場，隨著人口變遷以及仁愛市場崛起逐漸沒落，不過從三沙灣到哨船頭仍有很多市民習慣至此消費，近日攤販聽說市府決定要整棟封場，都很擔憂生計問題。

富貴市場主委江麗雲說，市場突然要封起來，但市府都沒有告知妥善的安頓計畫，要攤商們何去何從？信義里長江添丁表示，攤商抱怨有安全疑慮的四樓舊里民會堂市府不去整修，現在卻要把52戶攤販和18戶租戶趕走，希望能延緩半年，讓大家有緩衝時間。

藍敏煌指出，市府改建計畫用意良好，但應兼顧攤商權益，目前攤商生意受疫情衝擊，顧客也多是熟客，不願離開，產發處雖協助攤商到其他的公有市場，不過目前仁愛和信義已經滿租，剩下祥豐、成功、百福、調和等市場對於攤商說位置太遠。

對此，市場及商業發展科長龔強說，建物去年檢測氯離子含量超出好幾倍，懷疑是海砂屋，建議1年內應停止使用，考量攤商及消費安全才決定封樓，會優先協助攤商轉租其他市場，並提供2至4個月的免租優惠，未來若有改建成市場，原攤商將予優先承租。

(中時 )