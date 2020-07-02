曾治豪1日錄民視《綜藝大集合》，他近日剛拍完《戲說台灣》，與過去曾拍《包青天》的導演王重光合作。父親賀一航去年6月逝世至今1年多，曾治豪感性表示：「過去1年多發生很多事情，包含爸爸走、疫情以及阿嬤被車撞，這些都讓我更珍惜現在。」他近日沒有夢到父親，認為爸爸應該在天堂過得很好，與豬哥亮、高凌風歡樂相聚，對於這一年自己交出的成績單，他自謙「可以更漂亮」。

曾治豪與女友交往4年，女友帶他入教會受洗，這1、2年因信仰沒有親密關係，阿嬤卻急著抱曾孫，曾治豪笑說：「交往第一年，阿嬤有天下午1、2點把我跟女友推進房間，她希望早點抱曾孫。」但現階段他與女友有共識，彼此先拚事業，「我計畫35歲結婚，今年34歲，女友大我半歲，我們都是單親家庭，目前先不走入人生下個階段，我們各自有目標，希望可以更穩定」。

賀一航與兒子曾治豪。（圖／取材臉書）

賀一航過世之後，曾治豪在一年多從男孩轉大人，他感性表示：「爸爸離開後，我成長更多，家裡就剩我1個男生，當然有壓力要扛。」85歲的阿嬤年紀也大了，他怕老人家出意外，特地在家裝監視器，祖孫兩人有時還會隔空對話，「阿嬤雖然身體健康，但也慢慢老了，頭髮變白，聽力也變差。」他近日除了綜藝通告，也在EZ5駐唱。

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(中時電子報)