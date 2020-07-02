明德高中餐飲科學生用廢棄蛋殼製作豆腐，參加「全國高級中等學校專業群科專題及創意競賽」奪下第一名。(林欣儀攝)

明德高中餐飲科學生用廢棄蛋殼製作豆腐，參加「全國高級中等學校專業群科專題及創意競賽」奪下第一名。(林欣儀攝)

廢棄的蛋殼竟然也有大作用！明德中學餐飲科學生參加「全國高級中等學校專業群科專題及創意競賽」，歷經近1年研究、用掉約3000多顆蛋殼，成功找出適當比例，利用蛋殼與醋調配成凝固劑，不但能製作出成本低且味道好的板豆腐，且其中鈣含量為市售豆腐的2倍，更奪下專題競賽第一名。

指導老師陳瀅方已連續3年帶領餐飲科學生參加此競賽並奪冠，她指出，根據農委會的調查資料，台灣每年約生產692公噸的廢棄蛋殼，這些蛋殼往往都丟棄不用，相當可惜，學校餐飲科學生在練習烹飪過程也生產許多廢蛋殼，學生們決定尋找方法、讓廢棄物獲得重複利用。

學生陳穎萱、方淯萱、蔡貽柔及康羽忻說，一開始的想法就是尋找可再利用的廢棄物，經仔細觀察，發現製作糕點、中餐所生產的蛋殼很多，便尋找與「鈣」相關的食物，最後決定製作豆腐，光是將蛋殼粉與醋調配的比例就嘗試了近百次，最後發現1比5的酸醋最適宜。

她們說，製作過程包括洗淨蛋殼、殺菌、烘乾，之後用調理機高速磨碎蛋殼，再與醋調製後倒入研磨好的豆漿中，中間歷經多次失敗，有時製作出的豆腐無法凝固、有時豆腐太硬，嘗試數月。

提到研究過程，她們無奈說，每天忙著收集廢棄蛋殼，製作完成的豆腐還要拜託同學幫忙吃，那段時間幾乎吃豆腐吃到膩，直到找出與市售板豆腐相同的口感比例，參加競賽、在全台200多組參賽隊伍中終於脫穎而出。

陳瀅方說，用蛋殼加醋製作出來的豆腐、每100公克鈣含量達0.28毫克，而100公克市售豆腐鈣含量只有0.14毫克，且此種方法製作豆腐成本較用石膏、鹽滷等便宜，經過推算，全台每年製造的廢棄蛋殼約可製成2300萬塊豆腐。

(中時 )