渣打銀行今發布2020年下半年全球市場展望，渣打銀行預估全球經濟基本面將呈現勾勾型復甦，各國持續推出刺激救市措施以支撐經濟。全球資金動能充沛將是一大利多，但仍需持續觀察新冠肺炎疫情是否再起，美中關係緊張、與年底美國大選所帶來的不確定性。看好黃金價格有望再戰2011年創下的1920美元高價。至於美元指數在下半年可能下滑5~7%，歐元兌美元H2有機會升至1.19；而未來1年澳幣兌美元有機會升至0.74%。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，在後疫情時代，全球主要經濟體與金融市場將以不同步調逐漸走向復甦；各國陸續解封復工，投資人應將關注焦點由上半年的疫情衝擊，轉向危機之後的重建與低利率新常態。渣打銀行對2020下半年風險性資產整體表現仍保持樂觀，就中長期而言，同時看好企業債與新興市場債，預期將略優於股市表現。

然而，疫情發展仍未明朗、美中緊張情勢、美國總統大選，與疫苗開發時程，仍是值得留意的變數。預期下半年市場波動仍無法避免，看好黃金後市表現，建議適度配置黃金資產抗波動。

至於國際匯市，渣打銀行指出，上半年疫情重創美國經濟，美元利差優勢也消退，加上各國相繼復工解封，推升美元走勢的避險需求也不若以往強勁。預期下半年美元將轉趨弱勢，相對看好歐元、澳幣、和英鎊的後續走勢，建議投資人可評估多元佈局，分散外匯資產配置。此外，人民幣仍扮演美中關係「溫度計」的關鍵工具，預期美元兌人民幣短期內可能落在6.9-7.2區間。加上中國第二季GDP成長率有機會由負轉正，經濟基本面改善，也可望抵銷地緣政治風險的部分衝擊。

(時報資訊)