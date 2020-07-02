新冠疫苖開發好消息，加上解封後經濟數據樂觀，力抗二波疫情恐再度封鎖擔憂，周三那指收盤再創新高，美股漲多跌少。周四亞股延續榮光，台股開跌9.32點至11694.1點，一度小幅滑落至11690.95點，國際熱錢湧入不停歇，股匯短多向前衝，半導體、汽車、電子、傳產族群力挺下，11700失而復得，盤中衝上11805.21點，寫下2月21日以來4個半月高點，終場收漲101.72點或0.87%，報11805.14點，成交金額1887.4億元。今日外資(不含外資自營商)買超28.5782億元，投信賣超4.712億元，自營商買超5.9307億元，三大法人買超29.79億元。外資連3日買超133.47億元，惟買超力趨緩，7月以來外資買超65億元，今年以來外資賣超5785億元。

蘋果高檔震盪，蘋概三雄步步走揚，台積電(2330)開高走高，挾量收漲1.42%至322元，收當日最高；大立光(3008)收漲1.07%至4245元；鴻海(2317)開低，午後守住平盤之上，終場收漲0.12%至86元。其他蘋概股如玉晶光(3406)、宣德(5457)、台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)、美律(2439)、瑞儀(6176)、台光電(2383)、華通(2313)等持續紅吱吱。特斯拉(Tesla)股價續衝，成全球身價最高的汽車製造商，概念股同樣黃袍加身，智伸科(4551)衝上漲停，高力(8996)、宣德(5457)、統振(6170)、堤維西(1522)、美琪瑪(4721)、順德(2351)、TPK-KY(3673)、和大(1536)、貿聯-KY(3665)、胡連(6279)、台達電(2308)等同場奔馳。6月車市亦反彈，汽車類股指數表現強勢，收漲4.03%，成為上市類股漲幅之冠，其中和泰車(2207)再寫傳奇價格，衝上741元，再創歷史新高價；智伸科、宏旭-KY(2243)領頭亮燈漲停；英瑞-KY(1592)、為升(2231)、吉茂(1587)、怡利電(2497)、裕日車(2227)等個股也均跟風上揚。IC設計族群持續成為盤面焦點，個股利多迎旺季或獲外資追捧，雖聯發科(2454)遭投顧、外資兩樣情，股價漲多修正，難保紅盤；然威盛(2388)、智原(3035)、揚智(3041)、點晶、重鵬、鈺創(5351)、普誠、旺玖、驊訊、迅杰(6243)、愛普(6531)、宏觀、九暘皆以漲停作收，表現亮眼，加上半導體個股南亞科(2408)、華邦電(2344)、創見(2451)同步邁向填息，家登創歷史新高價，日月光投控(3711)飆4月新高價，環球晶遭外資降評下修目標價，仍收漲0.49%，半導體類指收漲1.42%。防護衣供應商如興采、聚陽(1477)、儒鴻(1476)、弘裕(1474)；衛材如遠東新(1402)、新纖(1409)；口罩如盛弘；篩檢試劑如基亞(3176)、永昕(4726)；疫苗如國光生(4142)、高端疫苗(6547)等個股營運持續可期，股價面露紅光，生醫、紡織類指均漲幅1%以上。漲幅超過1%有上述類股外，還有化工、橡膠、資訊服務、油電燃氣、光電、食品、電腦周邊、百貨、電子、水泥；跌幅居前的則是塑膠跌1.20%、觀光跌0.31%、通信網路跌0.12%。

晶碩(6491)獲得外資加持，首度站上200元大關，創掛牌以來新高價，帶動眼球概念股漲風，金可-KY(8406)、精華(1565)、大學光(3218)股價聯手吸睛。太陽能需求蠢蠢欲動，聯合再生(3576)、太極(4934)、元晶(6443)、茂迪(6244)、中美晶(5483)等族群個股發亮偏多。高價股方面，矽力-KY(6415)收漲1.02%，最高1990元、劍指2000元；信驊(5274)遭里昂砍價，收平盤；譜瑞-KY(4966)坐穩千金、強勢收漲逾7%，收1095元為當日最高、直逼1100元。權值股部分，台塑(1301)、台達電(2308)填息行情穩健、統一(1216)、台泥(1101)、亞泥(1102)、第一金(2892)、兆豐金(2886)等都站在多方陣營，中華電(2412)除息首日拉尾盤，成功邁向填息路。大同(2371)獲主管機關說話，股東會改選恐有變數，不畏打入全額交割股，收漲6.35%。

5日RSI為77.10，10日RSI為70.21。9日K值為83.96，9日D值為74.70。20日乖離率為2.17。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股衝過前波高點11771點，代表上面的套牢賣壓消除，但因價量背離，成交量未隨股價放大，投資人仍應謹慎。不過，目前未見反轉訊號，偏多格局不變。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村也指出，台股在熱錢湧入及強力填息行情之下驚驚漲，風險指標尚未正式轉為空頭之前，投資人仍以逢低布局。

(時報資訊)