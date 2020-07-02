新冠疫情延燒、國境持續封鎖，長榮航空今日舉行法說會，總經理孫嘉明表示，那種認為過一季、半年會復甦的說法，都「不切實際」，除縮減開支、降低虧損，也正評估購置貨機或客機改貨機，至於今年原訂交付5架客機，會有3架暫緩。

受新冠疫情衝擊，長榮航至5月已經取消94％的客機班次，僅留下骨幹航線與基本航線以因應旅客回國需求。相較客運疲弱，貨運需求強勁，包括醫療防疫物資及電子網通產品急單湧現，雖近期運價從高檔回落，但仍會將貨機機隊利用率最大化，並且將投入客機資源，或是甚至利用客機載貨或以客機投入貨機航點運營。

孫嘉明表示，現階段僅維持骨幹航線與基本航班規模，以因應旅客返國需求，各區域約維持每周1至2班，僅上海浦東還有每周5班、美洲也還有1至3班較高水準，大洋洲則是暫停營運。先前預計開航的普吉、米蘭，則會視疫情而定，沒有取消，「前提是解除隔離措施」，約3～6個月的準備時間，就可恢復售票、甚至開航。

貨運方面，則會持續將貨機機隊利用率最大化，孫嘉明表示，長榮航目前僅有5架777-300ER貨機，已經評估增購貨機，或將既有客機改成貨機。至於今年原本將交付5架787客機，目前已有2架交付，剩下3架正與波音公司協商，朝延後交付處理。

(中時 )