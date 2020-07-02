虎父無犬女！日本F1傳奇賽車手野田英樹的14歲女兒野田樹潤上月奪得F4丹麥站冠軍，寫下日本最年輕賽車手奪冠紀錄。
現年51歲的野田英樹，1994年代表Larousse車隊在F1一級方程式賽車場亮相，可惜單季沒能獲得好成績，結束短暫的1年F1賽車生涯。
不過，野田英樹依舊是日本賽車界的傳奇人物，2006年女兒野田樹潤來到人世，3歲就展露才華能夠開著小型賽車，4歲開始比賽，6歲駕馭卡丁車，9歲挑戰F4，寫下最年輕F4賽車手紀錄。
3年前年僅11歲的野田樹潤已是日本名人，長相甜美的他在鏡頭面前落落大方，頗有傳承老爸野田英樹的大將風範，可惜礙於日本法令規定，因此野田英樹決定全家搬到丹麥，經過3年訓練後，野田樹潤終於在上月的F4丹麥站奪得冠軍，這項消息傳回日本之後得到媒體的大篇幅報導，也讓這位美少女再次嘗到成名滋味。
野田樹潤3年內長高12公分，成為164公分的美少女，賽後受訪時表示，最大心願就是站上F1賽場，然後幫老爸完成奪冠心願。
(中時 )
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