溪湖鎮長黃瑞珠（左）也到果園親嘗，表示真的不一樣，香甜中帶點百香果的酸味，風味跟口感都極佳。（吳建輝攝）

陳存利三年前返回家鄉溪湖，為了有彈性的時間，照顧高齡88歲的老母親，毅然決然接下岳父手上的果園，去年嘗試栽種起溪湖唯一的「黃金百香果」，今年順利產果。（吳建輝攝）

陳存利的「黃金百香果」，每顆都跟鵝蛋一樣大，能從樹上摘下馬上吃。（吳建輝攝）

彰化縣溪湖鎮今年57歲的陳存利，長期在大陸鞋廠擔任台幹，三年前返回家鄉溪湖，為了有彈性的時間，照顧高齡88歲的老母親，毅然決然接下岳父手上的果園，去年嘗試栽種起溪湖唯一的「黃金百香果」，今年順利產果，甜度來到驚人的19度，讓他又驚又喜。

陳存利表示，會種黃金百香果是因為住在隔壁鎮的朋友有種植一棵，每年收成他都拿到市場上變賣，價格很好，１臺斤可賣到百元，後來他才開始學習種植。

陳存利說，去年十月買百香果幼苗，在自家一分半的農地，試種46顆的黃金百香果，因為自己沒有務農經驗，都打電話到農試所，或農改場等詢問專家，第一次種就收穫滿滿，已經收到許多朋友的訂單了。

陳存利說，一般百香果熟成在樹上摘下來馬上吃，肯定是酸的，經過適當催熟的話，甜度約在13至15度，但「黃金百香果」熟成後，從樹上摘下馬上吃，保證是甜的，且甜度最高可以到19度，每顆果實都飽滿多汁，相比傳統的百香果，果汁率也高出3至6％。

溪湖鎮長黃瑞珠說，溪湖栽種黃金百香果的農民，目前只有陳存利，親嘗過後真的不一樣，從樹上摘下現吃，香甜中帶點百香果的酸味，風味跟口感都極佳，每顆都跟鵝蛋一樣大，相當特別，推薦給民眾。

(中時 )