美國總統大選將在11月3日舉行，從近期民調來看，民主黨參選人拜登的聲勢壓倒現任總統川普，除了民意支持度領先外，美媒也分析指出，近期槍枝類股表現亮眼，似乎透露出股市正在為川普敗選鋪路。

巴隆周刊（Barron's）報導，擁槍人士通常擔心民主黨總統將限制槍枝取得來源，因此當民主黨總統參選人可望獲勝時，槍枝銷量會跟著暴增。

目前FiveThirtyEight最新民調顯示，民主黨總統提名人拜登以9.4個百分點領先現任總統川普。

近期槍枝股又展開上漲行情。從5月底以來，槍枝大廠Smith & Wesson Brands股票飆漲85％，另一槍械製造商Sturm Ruger＆Company也上漲22％。同時間，標普500指數僅小漲2.5％，道瓊指數微漲1.7％，由此可見槍枝類股表現領先大盤走勢。

不過槍枝銷量增加，不可完全歸因於川普民調落後這個因素。Cowen分析師Cai von Rumohr指出，新冠疫情升溫和美國社會動盪也是槍枝大賣的另一原因。他認為，社會動亂持續和拜登民調攀升，可能會讓今（2020）年底前槍枝需求強勁，進而帶動Smith & Wesson Brands等相關類股續強。

(中時電子報)