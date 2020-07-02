新北市長侯友宜承諾，新北2022國中完成裝設冷氣。（葉德正攝）

新北市長侯友宜承諾，新北2022國中完成裝設冷氣，新北市議員蔡淑君也呼籲速度要加快。（葉德正攝）

天氣熱死人，藍綠議員都要求市府盡速為學校裝冷氣，新北市長侯友宜2日承諾，只要中央核定電源改善等計畫，新北市一定也會補足經費，全力在2022年前完成國中全面安裝冷氣。

新北市議會國民黨團2日總質詢，包括書記長周勝考、蔡淑君、陳儀君、陳明義、邱烽堯都關心冷氣裝設問題，陳儀君指出，連續15天溫度超過36度，孩子在炎熱的教室學習，實在令人不捨。

蔡淑君則說，不管國小、國中還是高中，市府速度都要加快，再等兩、三年孩子都畢業，根本享受不到冷氣，市府應該同步規劃，除了國中，國小也要開始著手。

蔡淑君也說，不少國中、國小已經有冷氣，但學校卻只能讓他們開一、兩個小時，已經有冷氣卻還不能開原因是什麼？希望教育局能夠訂定標準，並採寬鬆認定。

侯友宜表示，目前中央刻正研提學校冷氣裝設相關計畫列入前瞻基礎建設第二期經費，本案若經中央核定，新北市會全力配合籌措配合款及辦理進度，預計在2022年底前全面完成國中普通教室冷氣裝設。

侯友宜也說，新北電力改善大約要18億，安裝冷氣要8億，若中央願意帶頭做，新北市會積極配合，目前教育部研提計畫規劃第一階段2021至2023年先改善電力系統，第二階段2023到2025年裝設冷氣。

(中時 )