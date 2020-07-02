英國召喚中方駐英大使表達對香港國安法關切

香港國安法1日已實施，在數以百計抗議民眾被捕，而倫敦表明，將讓300萬港人定居英國後，中方誓言報復。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，就在英國指控北京，以嚴重而令人深感不安的新安全法「扼殺」港人的自由，並提議讓300萬港人遷居英國幾小時後，北京駐倫敦大使館說，這違反了國際法，並警告：「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。」

聲明中並指出，「我們敦促英方客觀而公正地看待香港國安法，尊重中方的立場與關切，避免以任何方式干預香港事務。」

昨天宣佈英國國民（海外）護照（British Nationals Overseas，BNO）計畫的英國外交大臣拉布（Dominic Raab）坦承，要是北京試圖阻止港人離港，倫敦也無能為力。

中英目前因為華為在英國5G建設中的角色，還有許多保守黨議員在新冠肺炎大大流行後，對北京態度轉趨強硬，如今再加上因香港國安法引發的危機，導致雙方關係再受挫。然而，就在5年前，前英相卡麥隆（David Cameron）曾說，中英關係處於「黃金時代」。

(中時電子報)