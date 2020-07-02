暑假親子卡通《北海小英雄》再現大銀幕！轟動一時的《北海小英雄》是許多台灣5、6年級生的兒時的回憶，電影的主人翁小威小小年紀，卻擁有超越成年人的膽量與機智，破解許多海上危難。暑假唯一親子電影定檔7月31日上映，今年暑假就跟著小威一起去冒險吧！

《北海小英雄》的主人翁小威源自於1963年出版，由瑞典作家努勒強森所寫的童書《維京海盜小威》，1974年由德國和日本共同製作卡通版本，並由動畫家關修一設計角色，齊藤博擔任動畫導演。在日本首播後獲得廣大迴響，也陸續於歐洲、亞洲與美洲的多個國家以不同的語言版本播出，是在世界知名度極高的冒險趣味動畫。1978年《北海小英雄》卡通在台灣的台視首次播出時，也極受到觀眾的喜愛，1982年、1990年都曾重播，近期在2013年也曾再度播放，可見故事老少咸宜，不受年代交替影響。此外，卡通主題曲傳唱率也極高，是5、6年級生共同回憶的經典作品。

《北海小英雄》的故事背景是在1000多年前，層層冰封的維京群島中有一個布蘭村，住著一群維京海盜，他們個性單純熱情，但有勇無謀，靠著村長，也是海盜船船長哈維帶著大家賺錢謀生。幸好黑龍船長哈維有個兒子叫小威，雖然沒有強壯的身體，卻有一個充滿智慧的頭腦。小威每次遭遇困難，總是樂觀冷靜的在千鈞一髮之際急中生智，幫助大家渡過難關。

在電視版的卡通中，小威只要摸摸鼻子，就能想到點子。小威向小孩和大人展現了過人的智慧，他認為想要有效率地克服挑戰，那就要多動腦筋，想出解決問題的妙點子，而不是像傳統的維京海盜般動不動就喊打喊殺。電影版裡的小威愛動腦的習慣不變，小小年紀，卻擁有超越成年人的膽量與機智，破解許多海上危難，至今仍被台灣五、六年級生奉為兒時偶像，是許多家長心中的經典卡通，再加上小威超可愛的造型，現在也將成為「兒童界的新榜樣」。

《北海小英雄》故事描述主角小威嚮往登上父親哈維的維京船，沿著北歐海岸展開刺激的冒險，但哈維不確定兒子有本事成為一名真正的維京戰士。當哈維從多年的死對頭屎凡那裡偷來一支神祕的寶劍，他們發現寶劍擁有神奇的力量，竟然能點物成金，但興奮的哈維和村民胡亂使用，竟將小威的母親變成了一座黃金雕像，為了解除魔咒，小威與父親連同神秘的帥氣戰士帶著一支可愛松鼠，一同踏上前往神奇島嶼的冒險之旅，但各種潛在的危險也隨之而來，屎凡也追在他們後面要奪回寶劍，聰明勇敢的小威能扭轉劣勢，完成救援計劃嗎？《北海小英雄》將於7月31日於全台上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )