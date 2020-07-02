海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規畫建造52艘35噸級巡防艇，第4艘3585艇於6月30日完成驗收交船後，今天下午駛抵金門外島。（金門海巡隊提供）

新造35噸級巡防艇採用噴水推進器，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬。（金門海巡隊提供）

海巡署新建35噸級，編號3585巡防艇今（2）日下午進駐金門外島，加入金門海域執法陣容。（金門海巡隊提供）

新、舊35噸級巡防艇裝備對照表。（金門海巡隊提供）

海巡署新建35噸級，編號3585巡防艇今（2）日下午進駐金門外島，最高航速可達45節（約時速83公里）、續航力達600浬的裝備，為打擊海上犯罪再添一支生力軍。

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規畫建造52艘35噸級巡防艇，第4艘3585艇於6月30日完成驗收交船後，今天下午駛抵金門外島，金門海巡隊長曾忠智率同10039艇以噴水洗禮儀式，迎接它正式加入金門海域執法陣容。

這艘新造35噸級巡防艇採用噴水推進器，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，有效延長海上執勤時間。另船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現政府強力執法之決心，有效防堵不法集團走私槍毒或未檢疫農漁產品闖關。

海巡說明，此次造船建案還特別強化兼具消防滅火及驅離越界作業船舶之水砲功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除可用於執行海上救難任務，更能在驅離不法作業船舶時發揮強勢執法手段。

金門海巡隊表示， 3585艇具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，未來可有效提升金門海域的執勤能量，遏止違法行為，保障漁民海上作業的權益與安全。

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(中時 )