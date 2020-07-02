蔡總統提名陳菊為監察院長，引發爭議。國民黨智庫副董事長連勝文指出，他對陳菊只有一個疑問，就是民進黨執政高雄市20年，為何高雄200公分高的下水道，竟可累積190公分的汙泥及穢物而淤塞，難怪過去陳菊任內，高雄常淹水及登革熱！這麼多預算及工程款是給誰標走了？錢都付了，有裙帶關係的人都賺飽了，結果倒楣的卻是高雄市民！

連勝文在臉書指出，國民黨立委佔領立法院，最後被民進黨暴力拖出來後，陳菊是否適任監察院長的問題，終於引起社會大眾的關注。而他個人對陳菊只有一個疑問，那就是為何民進黨包含陳菊在高雄執政20年，結果高雄200公分高的下水道，居然可以累積了190公分的汙泥及穢物，整個堵塞住？難道過去高雄每年用在清淤及治水、防登革熱的錢都白花了嗎？

他說，如果有一天高雄的下水道突然變得有生命，他相信它講的第一句話一定是「I cant breathe!」「我無法呼吸！」充滿了要窒息的痛苦與無奈！

連勝文說，高雄的代理市長，不知道是說漏嘴還是根本在幫陳其邁反輔選，他向外界承認清淤是市政府每年的例行工作。換句話說，高雄市政府過去在陳菊任內，每年都有編列相關預算，若再加上中央政府至少千億以上用在南部治水、清淤及防治登革熱的錢，絕對是天文數字！那下水道中怎麼還會累積這麼多的汙穢物？難怪過去陳菊任內，高雄常發生淹水及登革熱！這麼多預算及工程款是給誰標走了？錢都已經付了，有裙帶關係的人都賺飽了，結果倒楣的卻是高雄市民！

(中時 )