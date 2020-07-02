台中傳出路樹倒塌壓傷騎士意外！據三立新聞報導，台中午後大雨，一名女騎士行經南屯區筏子東街一段，距離台74號快速道路前200公尺處，路樹可能因大雨沖擊，突然倒塌，女騎士遭壓重傷，當場失去生命跡象，送醫搶救一度恢復呼吸心跳，目前仍在搶救中。

(中時電子報)