台中暴雨路樹突倒下 女騎士遭壓命危 15:362020/07/02 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中暴雨路樹突倒下 女騎士遭壓命危 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中傳出路樹倒塌壓傷騎士意外！據三立新聞報導，台中午後大雨，一名女騎士行經南屯區筏子東街一段，距離台74號快速道路前200公尺處，路樹可能因大雨沖擊，突然倒塌，女騎士遭壓重傷，當場失去生命跡象，送醫搶救一度恢復呼吸心跳，目前仍在搶救中。 不斷更新》雨用倒的！基隆新北等17縣市豪大雨 新北南投淹水 (中時電子報) #女騎士 #路樹 #壓傷 #台中 #大雨 也許您會感興趣 社會熱門新聞 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 想對熱褲正妹下屬壞壞 色主管丟5千封嘴還怪她「黑森林」出來見客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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