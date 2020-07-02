新店湯泉美地社區含車位大樓將在拍賣之列。（台北分署提供）

因疫情暫停或縮小規模舉辦的123聯合拍賣會隨著疫情趨緩恢正常開賣，法務部行政執行署台北分署7日的聯合拍賣，將有將有未上市櫃股票、藝術擺飾品、生活雜貨等動產及新店湯泉等多筆不動產進行拍賣及變賣。

台北分署這次拍賣會將有板信商業銀行等多家未上市櫃公司的股票進行拍賣，拍賣會場上有多件藝術擺飾品進行變賣，其中最吸晴的是變賣價格13萬元的三彩玉彌勒佛，另外還有變賣價格9萬元的勝利女神銅像。生活雜貨則有地墊、髮帶、摺扇、涼感巾、短袖圓領T恤等。

不動產方面，有總價2650萬元的新店湯泉美地社區含車位大樓、萬華西昌街29巷內總價1088萬元的2房1廳公寓，都是拍定後點交，不過，這次不動產拍賣全部限採通訊投標。

台北分署強調，在「防疫新生活運動」指引下，仍請到場參與競標的民眾全程配戴口罩並配合測量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，請儘速就醫，勿參與競標。

(中時 )