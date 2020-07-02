保護元件廠富致（6642）啟動擴廠計畫，董事會通過斥資3.36億元購地擴建新廠，規劃2023年第三季投入量產，估新廠總投資額上看5.3億元，為成立以來最大手筆投資；儘管下半年因二次疫情導致能見度不高，不過富致以工控應用為主，仍看好疫情過後PPTC中長期需求。

富致日前公告，董事會通過斥資3.36億元購地，預計買進402坪土地，自建新廠，據公司估計，新廠總投資額達5.3億元，預期2023年第三季投入量產，以設備產能來計算，新廠的產能將翻一倍，足以支應未來五～十年的產能需求，是近年PPTC罕見的擴廠計畫。

富致表示，由於第二波疫情來勢洶洶，導致下半年能見度不高，富致的產品主要應用在工控領域，終端需求的減少，連帶衝擊生產設備端的需求，但是全球PPTC市場穩健成長，年市場規模至少4億美元，台灣目前僅兩家PPTC廠，富致排名全球第四，在餅夠大之下，富致仍看好疫情過後PPTC中長期需求，因而啟動擴廠計畫，擴廠資金將以自有資金、銀行融資來支應。

富致強調，公司成立以來一直以租賃的方式規劃廠辦，目前已經飽和，新廠還要經過拆除、申請建照，投產時間點至少三年以後，未來新廠竣工之後，面積將從1,200坪增至2,300坪，廠辦、人員將全數搬遷至新廠，折舊攤提的費用將低於承租的費用。

富致去年上櫃，資本額僅3.14億元，雖然下半年能見度不明，但法人預期，富致下半年營運有機會維持去年同期，全年營收、獲利可望維持去年水準；富致已訂於本月8日除息，每股將發放1.5元現金股利，以2日收盤價計算，隱含現金殖利率約4.14％。

據統計，富致今年前五月營收達1.64億元，年減0.38％。

目前PPTC全球排名穩定，第一大為Tyco，聚鼎則排名全球第二，富致位居全球第四。

(工商 )