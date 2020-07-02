張鈞甯日前拍完何潤東執導的《誰在你身邊》，戲殺青後工作仍滿檔，近來多出席代言活動，包括電商平台、汽車、冷氣等代言，喊話想代言洋芋片，近期因戲剪帥氣短髮，也不排斥代言男性產品。2日她出席台灣好鄰居協會公益活動，被問到近來感情狀況，張鈞甯笑答「緣份一定會來，只是時間而已」，話鋒一轉幫單身的經紀人公開徵友，還爆料經紀人「之前去拜月老竟然沒揪我」。

張鈞甯透露，經紀人那天帶了一大袋水果，一問之下才知去拜月老，「她還洋洋灑灑寫給月老一大篇」，被問到是否會去跟著拜月老，張鈞甯笑說「看到經紀人拜了沒用，我看還是隨緣吧，不要讓我對月老失望」。9月即將過37歲生日，張鈞甯笑說「不然生日願望就許早點脫單」。她透露父母沒催婚，「自從我姐生小孩，我看我媽每天忙帶小孩」，而她自己看到小孩精力旺盛，吵著要出去玩，「就覺得（生小孩）還好，但當媽媽很辛苦」。

熱愛研究中醫養生的她，近期因緣際會跟老師學太極拳，每天早上到公園練拳，更自曝「要脫鞋、腳踩地上放電」，被問到放電是否能招桃花？她笑說「桃花就算了，放了也不會有」，練太極後不僅下盤穩，自己呼吸也變順暢，剛開始練不到一個月，她自嘲是新手，有機會可揪好友一起。媒體好奇練太極多為年長者，張鈞甯自虧「我年紀也不小」。

近來許多台灣藝人赴大陸參加真人秀，張鈞甯表示自己都有在看，更自誇「我是被演員耽誤的歌手」，不過細數先前汽車代言開金嗓、和好友登小巨蛋開唱後，苦笑「目前還沒接到唱片邀約」，被問若有戀愛情的配對節目會不會去？張鈞甯不會參加，「配成配不成都很尷尬」，媒體追問是因為怕男友擔心？張鈞甯則否認「當然不是，跟這沒關係」。

張鈞甯日前拍戲殺青後，出席不少代言活動，工作依舊滿檔。（吳松翰攝）

張鈞甯2日出席公益活動。（吳松翰攝）

(中時 )