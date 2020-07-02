苗栗縣警局督察長謝志敏、大湖分局長林鼎鈞、竹南分局長3人獲得榮升，2日上午由局長翁群能陪同，親向縣長徐耀昌及縣議員辭行。（謝明俊攝）

警政署日前公布新一波人事調動名單，苗栗縣警局有3名高階警官榮升，分別是督察長謝志敏榮升桃園市警局三線一星督察、竹南分局長張文川調嘉義市第一分局分局長、大湖分局長林鼎鈞調基隆市第三分局分局長，3人2日上午藉參加南庄新設文健站啟用典禮，由局長翁群能陪同當面向縣長徐耀昌及縣議員辭行，徐耀昌祝福3人未來一路順遂。

原任苗栗縣警局督察長謝志敏，是警大51期畢業，過去長期在苗栗縣警局任職，歷任過督察員、頭份及苗栗分局分局長，升任新竹市警局主祕後，再榮升苗栗縣警局督察長，6月30日獲警政署發布榮升桃園市3線1星督察。

竹南分局長張文川則為警大60期畢業、曾任台北市刑大隊長、澎湖縣及屏東縣分局長，在竹南分局任內破獲多起槍械案、績效卓著，這次調任嘉義市第1分局分局長。

大湖分局長林鼎鈞為警大59期畢業，過去曾在新北市警局任職，大湖分局是他首任分局長，表現優異，偵破卓蘭砂石場槍擊案等多起重大刑案，這次獲得拔擢接任基隆市第三分局分局長。

3人將於3日上午向新單位報到。

(中時 )