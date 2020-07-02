新竹縣長楊文科（左一）2日與縣府一級主管前往湖口鄉公所，舉辦地方建設座談會。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左一）2日與縣府一級主管前往湖口鄉公所，舉辦地方建設座談會。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科2日與縣府一級主管前往湖口鄉公所，舉辦地方建設座談會，湖口地區縣議員、鄉民代表及村長多數與會，也反映湖口地區路燈老舊，不僅成為另類「到湖口」的識別，甚至曾發生路燈倒塌壓壞車的國賠，楊文科也允諾，將與立委林為洲、林思銘等人，協助向中央爭取經費改善。

楊文科表示，縣府重視民眾的心聲與建議，不管大、小事，均會在3個月內回報處理狀況，除了湖口鄉，也會一一舉辦13鄉鎮市座談會，傾聽在地意見，使縣府施政更接地氣。

湖口鄉公所公用事業管理所長湯國增表示，台一線新竹縣路段路燈已使用30多年，路燈本身老舊斑駁，過去也曾發生路燈倒塌，被害人申請國賠的案例，而鄰近的桃園市、新竹市均有新穎路燈，新竹縣的斑駁狀況，成為用路人「到新竹縣了」的另類識別。楊文科獲知後，也感到震驚，允諾與林為洲、林思銘爭取改善。

湖口鄉長林志華、鄉公所及縣議員員吳淑君、羅美文、吳菊花、陳栢維、前縣長范振宗等人均與會，提案包含建置公共自行車租賃系統、增編各重劃區農路養護費用、快捷公車延伸到湖口火車站等建設，楊文科也說明近2年投注湖口鄉的建設超過30億元，各項建設如交通、湖口文小非營利幼兒園、衛生所新建工程等，也清除了暫置鄉內1586公噸垃圾。

(中時 )