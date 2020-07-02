春社91緊急將該名命危傷者協助送醫，勤區在場協助交管，也通報市府養護工程處到場處理。。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市2日下午發生大雨，南屯區筏子東街一段，約台74號前200公尺處，一名四十五歲潘姓女性機車騎士，被路樹壓傷受困。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市2日下午發生大雨，南屯區筏子東街一段，約台74號前200公尺處，一名45歲潘姓女性機車騎士，被路樹壓傷受困，消防局救護車協助，傷者一度命危，經送醫搶救恢復心跳。

消防局下午到場後發現，該名女機車騎士傷者，已離路樹約5公尺，因此不確定是否因為路樹壓傷，立即用鍊鋸排除倒塌橫跨在道路兩側的路樹。

春社91緊急將該名命危傷者協助送醫，勤區在場協助交管，也通報市府養護工程處到場處理。

(中時 )