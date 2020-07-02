中市暴雨成災 路樹倒塌壓傷女騎士一度命危 15:512020/07/02 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市2日下午發生大雨，南屯區筏子東街一段，約台74號前200公尺處，一名四十五歲潘姓女性機車騎士，被路樹壓傷受困。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春社91緊急將該名命危傷者協助送醫，勤區在場協助交管，也通報市府養護工程處到場處理。。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市2日下午發生大雨，南屯區筏子東街一段，約台74號前200公尺處，一名四十五歲潘姓女性機車騎士，被路樹壓傷受困。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市2日下午發生大雨，南屯區筏子東街一段，約台74號前200公尺處，一名45歲潘姓女性機車騎士，被路樹壓傷受困，消防局救護車協助，傷者一度命危，經送醫搶救恢復心跳。 消防局下午到場後發現，該名女機車騎士傷者，已離路樹約5公尺，因此不確定是否因為路樹壓傷，立即用鍊鋸排除倒塌橫跨在道路兩側的路樹。 春社91緊急將該名命危傷者協助送醫，勤區在場協助交管，也通報市府養護工程處到場處理。 (中時 ) #路樹 #傷者 #消防局 #機車騎士 #機車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 狠父為保險金弒女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。