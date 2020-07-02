台中市警二分局於7月1日「青春專案」開跑首日，即規劃執行擴大臨檢勤務。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警二分局向警察局警犬隊，申請警犬支援「青春專案」勤務。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方展開為期62天「109年暑期保護少年–青春專案」，今年以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「犯罪預防宣導」為3大重點，針對少年深夜涉及違規場所嚴加取締，掃蕩藥頭及犯罪集團操控學生等不法情事，維護暑期青少年活動安全。

警方規劃「查緝供毒予少年案件」、「查緝利用兒少從事性剝削重大案件」、「查緝利用少年從事詐欺行為案件」、「防制青少年危險駕車事件」、「加強協尋18歲以下失蹤人口」等工作項目，有效降低被害情事發生。

台中市警二分局於7月1日「青春專案」開跑首日，執行擴大臨檢勤務，向市警局警犬隊申請警犬支援，針對轄內大型KTV、電子遊藝場及網路咖啡店等，青少年易流連場所實施臨檢；警五分局結合時下最夯閃電5連鞭拍攝「青春5連鞭」影片宣導，反毒、防詐，改編PTT鄉民間流行「8＋9經典語錄」，盼引發青少年共鳴。

警方在專案期間持續執行各項臨檢、掃蕩等勤務，針對深夜容留少年之違規場所嚴加取締，並強力查緝販賣毒品給少年學生的犯罪集團或幫派分子，同時將防制青少年危險駕車列為重點工作，確保暑假期間青少年有更安全的活動空間，共同營造優質青少年成長環境。

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(中時 )