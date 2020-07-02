家住太平區的1位3歲林姓小男童，日前下午趁媽媽在家中整理家務時，獨自一人偷溜去附近公園，結果迷失在數百公尺公園附近找不到回家的路，路旁熱心民眾發現報警，太平派出所員警獲報到場，當時小男童正嚎啕大哭，員警耐心安撫其情緒，研判男童知道如何到公園玩耍，應該住處在附近，隨即用巡邏車載著男童在附近巷弄挨家挨戶詢問，順利找到男童家屬，成功助其返家。

太平警分局太平派出所警員日前下午4點多許執行巡邏勤務，獲報建成路某公園附近有1位年約3歲的小男童走失。兩人立刻前往瞭解，原來是小男童迷路了，因男童年紀尚小，無法說明自己的姓名及住處，只是不斷的大哭並說「媽媽在家、媽媽在家！」員警見狀耐心安撫，稍待情緒回穩時，心想小男童知道公園所在，應該是住在附近的住戶，貼心兩人用巡邏車載著他挨家挨戶的詢問，最後有1婦人匆忙趕緊跑到巷口看見警車隨即揮手示意，一發現車內是自己的寶貝兒子情緒相當激動，非常感謝警方的熱心為民服務。

男童母親表示，在家中2樓打掃，以為小孩在1樓客廳玩玩具，一時忙碌未聽見有開鐵門的聲音，不知道他會自行外出因而迷路，有了這次經驗真是嚇死了，下次一定會多注意的。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有年幼孩童，應多留意動態，切勿脫離視線，避免發生憾事。

(中時 )